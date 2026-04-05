ЕС выбирает стабильность и надежность - Азербайджан в центре новой энергетической реальности

Автор: Ульвия Поладова, Azernews

Последние события в Персидском заливе, в частности обострение ситуации в Ормузском проливе на фоне напряженности с участием США, Израиля и Ирана, ускорили поиск Европейским союзом альтернативных энергетических маршрутов.

Вопреки ожиданиям Вашингтона, европейские лидеры придерживаются двойного подхода: стремятся к стабилизации ситуации в регионе и одновременно предпринимают шаги по диверсификации энергопоставок. В этом контексте Южный Кавказ, а точнее энергетические ресурсы Каспийского бассейна, прочно вошли в стратегическую повестку ЕС.

В результате Каспийский энергетический коридор постепенно приобретает все большее значение в системе интересов ЕС. Регион Каспия все чаще рассматривается не только как энергетический партнер, но и как безопасная и надежная зона на фоне нестабильной геополитической обстановки.

По некоторым данным, на фоне усиливающихся рисков в Персидском заливе уже рассматривается возможность перенаправления энергетических потоков через Южный Кавказ с последующей поставкой в Европу. На фоне роста напряженности, особенно вокруг Ирана, и угроз перебоев в поставках, подобные проекты уже перестают восприниматься как отдаленные планы и становятся насущной необходимостью.

В этих условиях Азербайджан укрепляет свои позиции в качестве надежного энергетического партнера, наращивая экспорт газа в Европу и усиливая свою стратегическую значимость.

Азербайджан играет ключевую роль в энергетическом секторе, прежде всего благодаря своим нефтегазовым ресурсам и созданной инфраструктуре для их транспортировки на европейские рынки. Южный газовый коридор, включающий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP), остается центральным элементом усилий Европы по диверсификации источников энергии.

Недавно стало известно, что Азербайджан уже начал поставки газа в Германию и Австрию. В результате уже десять государств-членов ЕС получают азербайджанский газ, и ожидается дальнейший рост поставок по мере запуска новых мощностей.

В Брюсселе это направление все чаще рассматривается как одно из наиболее жизнеспособных альтернативных решений для ЕС, даже несмотря на то, что общий объем поставок Азербайджана пока уступает возможностям стран Персидского залива. При этом ключевым вопросом остается стабилизация ситуации в регионе Залива и позиция европейских лидеров в отношениях с Ираном.

Тегеран, со своей стороны, сигнализирует о готовности к соглашениям с европейскими, азиатскими и арабскими странами по вопросу использования Ормузского пролива. Иранские официальные лица подчеркивают контроль над проливом и допускают возможность формализации механизмов его использования.

Также известно, что ЕС стремится полностью отказаться от российского газа с 2027 года, обновляя структуру своих энергетических источников. При этом значительные объемы СПГ были импортированы из США, однако по цене это не удовлетворяет Европу в долгосрочной перспективе. Недавние заявления Дональда Трампа также вызвали неоднозначную реакцию. Его намерение дистанцироваться от региона Персидского залива и сигналы, адресованные европейским лидерам, были восприняты неоднозначно. В частности, акцент Трампа на том, что США не заинтересованы в Ормузском проливе и что эти интересы в большей степени касаются Европы, вызвал ряд вопросов.

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в поставках через Ормузский пролив. По его словам, обеспечение безопасности судоходства по этому стратегическому маршруту должно стать задачей тех стран, которые используют его для транспортировки нефти.

"Нам это не нужно. Страны, получающие нефть через Ормузский пролив, обязаны защищать этот маршрут. Они должны взять его под контроль", - заявил Трамп.

Глава Белого дома также отметил, что США располагают большими запасами нефти, чем Россия и Саудовская Аравия вместе взятые, и больше не зависят от энергоресурсов Ближнего Востока.

В совокупности эти сигналы свидетельствуют о растущем расхождении позиций между Вашингтоном и Брюсселем. В то время как США все больше дистанцируются от стратегических энергетических маршрутов Персидского залива, Европейский союз вынужден пересматривать свою позицию.

Как и в случае с Украиной, прослеживается знакомая тенденция: Европа оказывается перед необходимостью выработки более самостоятельной геополитической и энергетической стратегии. Это подчеркивает необходимость переопределения ЕС своей политики на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, а также рассматривает Каспийский коридор как один из ключевых элементов его энергетической безопасности.