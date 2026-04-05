В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

6 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов ожидается сильный ветер - объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как передает Day.Az, об этом проинформировала Государственная служба гидрометеорологии.

Отмечается, что в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в районах Газах, Агстафа, Дашкесан, Мингечевир, Нафталан и Горанбой согласно "оранжевому" предупреждению будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 20,8 до 28,4 м/с.

В остальных регионах страны согласно "желтому" предупреждению ожидается северо-западный ветер со скоростью от 13,9 до 20,7 м/с.

