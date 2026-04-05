Азербайджан завоевал еще две медали на AGF Trophy - ФОТО
В Баку продолжается международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в заключительный день соревнований представительница Азербайджана Фидан Гурбанлы завоевала серебряную медаль в упражнениях с мячом, а Говхар Ибрагимова - бронзовую медаль в упражнениях с обручем.
Ранее Азаде Атакишиева поднялась на высшую ступень пьедестала почета в программе с лентой. Она также заняла второе место по итогам упражнений с мячом.
Накануне сборная Азербайджана завоевала серебряную медаль на соревнованиях сеньорок.
Турнир, в котором ведут борьбу гимнастки из 15 стран, завершится сегодня.
