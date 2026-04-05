Разминирование как одна из важнейших частей восстановления

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Накануне мировое сообщество отметило Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в противоминной деятельности, учрежденный со стороны ООН. Этот день служит призывом к действиям - к консолидации усилий в борьбе с одной из самых коварных и долгосрочных угроз, возникающих после вооруженных конфликтов. Минная опасность не знает границ и времени. Она сохраняется десятилетиями, унося жизни и подрывая основы мирного развития.

В этом контексте Азербайджан представляет собой один из наиболее наглядных и трагических примеров масштабов данной проблемы. В результате почти тридцатилетней оккупации около 20 процентов международно признанных территорий страны были подвергнуты системному и массовому минному загрязнению. Сегодня, спустя годы после завершения конфликта и освобождения территорий, страна продолжает сталкиваться с тяжелыми гуманитарными последствиями этого наследия.

Современная минная проблема в Азербайджане - это ежедневная реальность для тысяч людей. Заминированные территории охватывают обширные пространства Карабаха и Восточного Зангезура, включая не только бывшую линию соприкосновения, но и населенные пункты, сельскохозяйственные земли, дороги, леса и даже кладбища.

Подобный характер загрязнения свидетельствует о том, что мины закладывались без учета гуманитарных последствий, превращая целые регионы в зоны повышенной опасности. Это создает не только физическую угрозу жизни, но и разрушает привычный уклад жизни людей, лишая их возможности безопасно вернуться на родные земли.

С ноября 2020 года по 4 апреля 2026 года в результате 259 подрывов на минах погибли 72 человека, еще 349 получили ранения различной степени тяжести. Это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие судьбы, семьи, утратившие близких, и люди, чья жизнь изменилась навсегда.

Работы по гуманитарному разминированию, проводимые в освобожденных районах, наглядно демонстрируют истинный масштаб угрозы. За указанный период было очищено 261 551 гектар территории. В ходе операций обнаружено и обезврежено 246 463 мины и неразорвавшихся боеприпаса. Эти данные говорят о многом. Во-первых, о беспрецедентном уровне загрязнения, который ставит Азербайджан в число наиболее пострадавших стран мира. Во-вторых, о сложности и длительности процесса разминирования, требующего значительных ресурсов, времени и профессиональных навыков.

Ключевую роль в этой работе играет Агентство по разминированию Азербайджанской Республики, а также другие государственные структуры и международные партнеры. Их деятельность направлена не только на физическую очистку территорий, но и на создание условий для безопасного возвращения населения и восстановления экономики.

Минная угроза остается одним из главных барьеров на пути реализации государственной программы "Великого возвращения". Тысячи вынужденных переселенцев, долгие годы ожидавших возможности вернуться в свои дома, сталкиваются с этой опасной реальностью.

Отсутствие полной очистки территорий тормозит восстановление инфраструктуры, строительство жилья, развитие сельского хозяйства и привлечение инвестиций. Пока неочищенная часть этих земель, которые могли бы стать источником экономического роста, остаются недоступными или опасными для использования.

Таким образом, проблема мин выходит далеко за рамки гуманитарной повестки, становясь стратегическим вызовом национального развития. Без ее решения невозможно говорить о полноценном восстановлении освобожденных территорий.

Минная опасность оказывает глубокое воздействие на общество. Она формирует атмосферу постоянного риска, особенно в сельских районах, где люди традиционно зависят от земли. Даже в уже очищенных зонах сохраняется страх перед возможными неразорвавшимися боеприпасами. Особенно уязвимыми остаются дети и молодежь, которые могут не осознавать всей степени риска. Именно поэтому важной частью противоминной деятельности является просвещение населения. Образовательные кампании, проводимые в школах и через средства массовой информации, направлены на формирование культуры безопасного поведения.

Кроме того, значительное внимание уделяется поддержке пострадавших. Реабилитация, социальная защита, медицинская помощь и психологическая поддержка становятся неотъемлемой частью комплексного подхода к решению проблемы.

Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал, что разминирование освобожденных территорий является задачей номер один. Без ее выполнения невозможно обеспечить ни безопасность граждан, ни устойчивое развитие регионов. В этой связи Азербайджан реализует масштабные программы, направленные на ускорение процессов очистки. Используются современные технологии, включая дроны, механизированные средства разминирования и инновационные методы обнаружения взрывоопасных предметов.

Параллельно осуществляется маркировка и ограждение опасных зон, что позволяет минимизировать риски для населения. Эти меры соответствуют международным стандартам и демонстрируют системный подход государства к решению проблемы.

Несмотря на значительные национальные усилия, масштаб минной проблемы требует широкой международной поддержки. Разминирование - это дорогостоящий и длительный процесс, который невозможно полностью реализовать без привлечения внешних ресурсов.

Азербайджан активно взаимодействует с международными организациями и государствами-партнерами, включая структуры ООН, Европейский союз и ряд стран, оказывающих финансовую и техническую помощь. Такое сотрудничество способствует повышению эффективности операций, внедрению передовых технологий и обмену опытом. В то же время официальный Баку последовательно призывает международное сообщество к усилению поддержки. Речь идет не только о финансировании, но и о более широком признании масштабов проблемы и ее гуманитарного характера.

Поэтому Международный день просвещения по вопросам минной опасности - это возможность привлечь внимание к проблеме, которая затрагивает миллионы людей по всему миру. От Африки до Азии, от Ближнего Востока до Восточной Европы - последствия минных конфликтов продолжают сказываться на жизни целых поколений.

Азербайджан в этом контексте выступает не только как пострадавшая страна, но и как активный участник глобального диалога по противоминной деятельности. Опыт страны, ее подходы и достигнутые результаты могут служить важным примером для других государств, сталкивающихся с аналогичными вызовами.

Перспектива мира без мин - это необходимое условие устойчивого развития, безопасности и стабильности. Для Азербайджана достижение этой цели напрямую связано с восстановлением освобожденных территорий, возвращением населения и формированием новой экономической реальности.

Однако путь к этому будущему требует времени, ресурсов и, самое главное, последовательности усилий. Разминирование - это длительный процесс, требующий системного подхода и постоянного внимания.

Важно не только подвести итоги проделанной работы, но и обозначить дальнейшие шаги. Усиление международного сотрудничества, расширение просветительских программ, внедрение инноваций и поддержка пострадавших - все это должно оставаться в центре внимания.

Минная проблема - это вызов, который не исчезает с окончанием войны. Она продолжает напоминать о себе, требуя ответственности, солидарности и действий. Опыт Азербайджана ясно показывает, что только объединенные усилия на национальном и международном уровнях способны привести к реальным изменениям.

Именно поэтому Международный день просвещения по вопросам минной опасности - это напоминание о том, что безопасность человека, право на жизнь и возвращение к нормальной жизни должны оставаться безусловным приоритетом для всего мирового сообщества.