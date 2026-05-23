Сборная Азербайджана по дзюдо провела сборы в Испании

Сборная Азербайджана по дзюдо приняла участие в олимпийском тренировочном лагере в испанском Бенидорме.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, подготовительный процесс, организованный Европейским союзом дзюдо, проходил с 18 по 23 мая.

Международные учебно-тренировочные сборы были направлены на подготовку к турниру серии Большой шлем, который пройдет в июне в Монголии, а также к этапу Гран-при в Китае.