Какой будет погода в Азербайджане завтра?

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи в некоторых районах возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-19° тепла, днем - 23-27° тепла. Атмосферное давление снизится с 762 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах дожди могут кратковременно усилиться, возможны грозы, град, а в высокогорных районах - снег. В вечерние часы вероятность усиления осадков возрастает. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 14-17° тепла, днем - 23-28° тепла. В горных районах ночью ожидается 4-9° тепла, днем - 12-17°, местами 20-23° тепла.

