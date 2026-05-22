Раскрыты подробности о дизайне прототипа iPhone 19 Pro

Apple тестирует прототип iPhone 19 Pro с экраном, который огибает края смартфона по всем четырем сторонам. Об этом, как пишет MacRumor, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station (DCS), уточнив, что устройство поколения 2027 года пока находится на стадии оценки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным источника, смартфон получит дисплей с небольшим отверстием для фронтальной камеры, тогда как система Face ID будет полностью скрыта под экраном. Такая конфигурация может стать промежуточным шагом перед появлением iPhone с полностью бесшовным дисплеем без вырезов.

Информация примечательна на фоне предыдущих сообщений о том, что Apple готовит специальный смартфон к 20-летию линейки iPhone с экраном без каких-либо отверстий и вырезов. Пока остается неясным, станет ли юбилейная модель отдельным премиальным устройством над сериями Pro и Pro Max.

По данным источника, Apple сталкивается с техническими сложностями при размещении всех компонентов под экраном. Наибольшие трудности вызывает интеграция фронтальной камеры: если существующие технологии не позволят скрыть ее без ухудшения качества изображения, компания может отказаться от такой реализации.

DCS ранее неоднократно публиковал точную информацию о продуктах Apple, включая дизайн iPhone Air, iPhone 17 Pro и характеристики камер новых устройств. Недавно инсайдер также сообщал, что первый складной смартфон Apple может выйти под названием iPhone Ultra.