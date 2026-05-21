Масим Мамедов о восстановлении инфраструктуры и возвращении жителей в Карабах

Незаконная экономическая деятельность, осуществлявшаяся в некогда оккупированных районах Азербайджана, оказала негативное влияние на процесс развития региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на мероприятии "Путь от урбицида к постконфликтному восстановлению" в азербайджанском павильоне "Urban Expo" в рамках тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

М. Мамедов отметил, что, несмотря на все трудности последних тридцати лет, Азербайджан всегда сохранял защиту своего исторического и культурного наследия в качестве одного из приоритетных направлений государственной политики:

"Возвращение людей в свои родные дома - это не только гуманитарный вопрос, но и важная часть экономического и социального развития. Это имеет большое значение, особенно для постконфликтных территорий".

Он отметил, что восстановительные работы в освобожденных районах имеют ключевое значение: "Речь идет о восстановлении физической инфраструктуры, создании условий для жизни и обеспечении долгосрочной стабильности. Одновременно в центре внимания находятся такие приоритеты, как устойчивое городское развитие, эффективное управление и повышение благосостояния граждан".

Он добавил, что сегодня активно реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты:

"Закладываются новые населенные пункты, и особое внимание уделяется созданию вокруг них школ, больниц и других социальных объектов. Самое важное заключается в том, что процесс, который мы наблюдаем сегодня, - это не просто строительство городов. Это также процесс возвращения и восстановления связей. Люди заново устанавливают связь со своими домами, общинами и культурными корнями".

М. Мамедов отметил, что Азербайджан постепенно превращается в современную и устойчиво развивающуюся страну.

"Это создает новые возможности для проведения международных мероприятий и укрепления сотрудничества с глобальными партнерами. В то же время глобальные изменения позволяют нам сосредоточить внимание не только на существующих проблемах, но и на перспективах долгосрочного устойчивого развития. Все это является одним из важных шагов на пути к построению более устойчивого будущего и дает мне дополнительную мотивацию для активной работы в этой сфере", - заключил он.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.