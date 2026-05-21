Эльвин Джафаргулиев может покинуть «Карабах»

Отстраненный от основного состава "Карабах" из-за дисциплинарных проблем Эльвин Джафаргулиев может продолжить карьеру за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на futbolinfo.az, серьезный интерес к защитнику проявляет венгерский "Ференцварош". Бывший соперник агдамского клуба по Лиге чемпионов уже несколько раз направлял предложения по трансферу футболиста.

По информации источника, "Карабах" требует за игрока 1,5 миллиона евро.

Еще одним претендентом на футболиста сборной Азербайджана является турецкий "Амедспор", вышедший в Суперлигу. Клуб готов выплатить трансферную сумму, однако переговоры осложняет зарплатное требование игрока. Сообщается, что Джафаргулиев хочет получать 1 миллион евро в год и готов перейти только на этих условиях.

Ранее обсуждался и вариант с переходом в "Нефтчи". Однако, по данным источника, "Карабах" запросил у бакинского клуба более высокую сумму, чем у иностранных команд, из-за чего сделка не состоялась.

Отметим, что сейчас Эльвин Джафаргулиев выступает за дубль "Карабах". В последнем матче против "Кяпаз" защитник получил травму и был заменен во втором тайме.