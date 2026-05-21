WUF13 в Баку: "Инклюзивный город начинается не с пандусов и лифтов"

На Всемирном форуме городов в Баку в павильоне Агентства государственной поддержки НПО Азербайджана Ассоциацией доноров крови было организовано мероприятие на тему "Инклюзивный город: создание доступной городской среды для всех", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гостем встречи стал председатель Центра независимой жизни для лиц с инвалидностью, эксперт по внедрению ESG-стандартов и инклюзивных бизнес-процессов Айдын Халилов - консультант по социальной инклюзии и универсальному дизайну с более чем 20-летним опытом.

В ходе дискуссии участники обсудили современные подходы к формированию инклюзивных городов, физические и социальные барьеры, с которыми ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью, а также вопросы доступности общественных пространств, транспорта и цифровой среды.

Особое внимание было уделено принципам универсального дизайна и человекоцентричному подходу в городском планировании. Участники отметили, что современный город должен быть комфортным и безопасным для всех категорий населения вне зависимости от возраста, физических возможностей или социального статуса.

В интервью Trend Айдын Халилов отметил, что понятие инклюзивного города значительно шире, чем просто создание базовой инфраструктуры.

"Инклюзивный город - это не только пандусы и лифты. Это среда, в которой каждый человек может безопасно, независимо и достойно жить, свободно передвигаться, получать образование, работать и полноценно участвовать в общественной жизни", - сказал он.

По его словам, при создании городской среды важно учитывать не только архитектурную доступность, но и участие самих людей с инвалидностью в процессе принятия решений.

"Очень важно, чтобы люди с инвалидностью были не просто получателями услуг, а полноценными участниками процессов планирования и развития городов. Только в этом случае можно создать действительно работающую инклюзивную систему", - отметил Айдын Халилов.

В рамках обсуждений также была подчеркнута роль ESG-стандартов в деятельности государственных структур и бизнеса. Эксперты обсудили формирование инклюзивных бизнес-моделей, расширение возможностей трудоустройства для людей с инвалидностью и развитие социальной ответственности компаний.

Отдельное внимание участники уделили цифровой доступности и современным технологическим решениям, способным повысить уровень социальной вовлеченности.

Во время мероприятия прозвучали примеры международного опыта и инновационных практик, которые в перспективе могут быть применены в Азербайджане для формирования более доступной и инклюзивной городской среды.

Участники встречи отметили, что проведение подобных дискуссий на площадке WUF13 демонстрирует стремление Баку развивать современные подходы к urban-планированию, где в центре внимания находится человек и его право на полноценное участие в жизни города.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.