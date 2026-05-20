В рамках WUF13 проходит тренинг по наращиванию потенциала для обеспечения готовности к кризисам

В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) проходит тренинг на тему "Политика, документы и материальные ресурсы: наращивание потенциала для обеспечения готовности к кризисам и реагирования на них".

тренинг сочетает в себе краткие экспертные рекомендации с имитационным упражнением на основе сценариев.

Пять приглашенных экспертов из местных органов власти, академических кругов, гуманитарных организаций и НПО поделятся проверенными на практике методами подготовки к кризисам и реагирования на них, включая: многоуровневую и многостороннюю координацию; планирование непрерывности предоставления основных услуг и жилья; быструю оценку потребностей и определение приоритетов; управление информацией (включая геопространственные данные и цифровые инструменты); мобилизацию волонтеров и общественных сетей; и сотрудничество с местными предприятиями и международными организациями, оказывающими помощь.

