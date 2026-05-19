Работа по вопросу запуска пассажирского поезда Баку–Тбилиси продолжается

Между Грузией и Азербайджаном был обсужден вопрос работы пассажирского поезда Баку-Тбилиси. В соответствии с поручениями, данными лидерами обеих стран, профильные государственные структуры ведут деятельность в этом направлении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в совместном заявлении для журналистов в рамках WUF13.

Х. Гаджиев отметил, что сегодня правительствами двух стран было принято совместное коммюнике по этому вопросу и об этом было официально объявлено общественности.

"Деятельность в этом направлении продолжается в рабочем порядке. В настоящее время вопросы обсуждаются на начальном этапе", - добавил он.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практических и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.