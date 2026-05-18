Главный министр пакистанской провинции Пенджаб поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Главный министр провинции Пенджаб Исламской Республики Пакистан Марьям Наваз Шариф выразила глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за тёплый приём и дружественные отношения между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Day.Az, об этом она заявила на саммите лидеров в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Находясь сегодня здесь, в Баку, я чувствую, что приехала не в чужую страну. Я приехала домой", - подчеркнула Марьям Наваз Шариф.

Она отметила, что современные городские процессы трансформации в Баку вызывают у неё восхищение.

Кроме того, Марьям Наваз Шариф подчеркнула важность такой ценности, как обеспечение жильем.

"В Азербайджане хорошо понимают ее значимость", - сказала она.