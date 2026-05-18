Baku White City и Atkins подписали в рамках WUF13 соглашение по развитию «зеленой» инфраструктуры
В рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) состоялось подписание соглашения между компанией Atkins и проектом Baku White City, направленного на развитие дорожно-транспортной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры Восточного квартала Baku White City.
Как сообщает Day.Az, документ подписали глобальный директор компании Atkins Мэттью Трайб (Matthew Tribe) и директор проекта Azerbaijan Development Company Baku White City Руфат Джавадов.
Согласно соглашению, проектирование и развитие инфраструктуры в Восточном квартале Baku White City будут осуществляться в строгом соответствии с принципами "зеленого" и устойчивого города.
Проект нацелен на внедрение передовых экологических стандартов, оптимизацию транспортных потоков и создание энергоэффективных инженерных сетей.
