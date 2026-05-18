13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) поможет странам лучше узнать друг друга.

Как передает Day.Az, об этом сказал в понедельник Trend представитель муниципалитета Матола (Мозамбик) Мануэл Ньянзимо (Manuel Nhanzimo) в рамках WUF13.

"Есть регионы мира, где информация и знания по-прежнему распространяются недостаточно эффективно. Именно поэтому WUF13 имеет особое значение.

Мир сталкивается с серьезными вызовами - изменением климата, ограниченным доступом к финансированию климатических программ и жилищных инициатив", - сказал он.

По словам М.Ньянзимо, сегодня, когда мир переживает энергетический кризис, как никогда важно открыто говорить о будущем человечества - будущем, в котором люди будут воспринимать себя не разрозненными обществами, а единым мировым сообществом.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества программы UN-Habitat и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия различные заинтересованные стороны и представителей групп единомышленников для обсуждения одного из самых актуальных мировых вызовов - вопроса жилищного обеспечения.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", соберет вместе национальные правительства различных стран мира, а также общины, специалистов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможность для проведения дискуссий на высоком уровне через практические и ориентированные на поиск решений платформы, а также форматы интерактивных встреч, обеспечивая опору глобальной политики на местный опыт.