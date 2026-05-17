Нуреддин Мехтиханлы отметил юбилей в образе короля Лира – истинная цена любви, верности и достоинства

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась премьера спектакля "Трагедия короля Лира" по произведению Уильяма Шекспира, посвящённая 70-летнему юбилею народного артиста Нуреддин Мехтиханлы, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Новая постановка стала не только творческим событием сезона, но и своеобразным посвящением видному мастеру сцены, многие годы остающемуся одним из символов национального театра и кино.

Показы спектакля прошли на протяжении трех дней и стали одним из самых ярких театральных событий сезона. Для Нуреддина Мехтиханлы эта постановка превратилась не просто в очередную сценическую работу, а в особую творческую веху. Образ короля Лира сложный, трагический и философски глубокий - словно символически соединился с юбилеем мастера сцены, который за десятилетия творчества создал целую галерею ярких и многогранных персонажей.

В центре сюжета - стареющий правитель, решивший разделить своё королевство между дочерьми, надеясь услышать от них признания в любви и преданности. Однако, за громкими словами скрываются лицемерие и жажда власти, а искренность оказывается отвергнутой. Потеряв власть, семью и внутреннюю опору, Лир проходит тяжёлый путь страданий и прозрения, пытаясь понять истинную цену любви, верности и человеческого достоинства.

Именно эта внутренняя трагедия героя придала постановке особую эмоциональную силу. В исполнении Нуреддина Мехтиханлы король Лир предстаёт не только могущественным монархом, но и человеком, столкнувшимся с одиночеством, предательством и беспощадной правдой жизни. Многие зрители отметили, что юбилейная роль артиста получилась особенно личной и глубокой.

Постановщиком и композитором спектакля выступил главный режиссёр Национального театра Грузии имени Шота Руставели Давид Сакварелидзе, режиссёр постановки - Анар Бабалы. Автором сценической версии и перевода произведения стал Кямран Назирли. Художник-постановщик и художник по костюмам - Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистент режиссёра - Нармин Гасанова. Сценические бои и пластическое решение подготовил Бахруз Ахмедли.

В спектакле также приняли участие народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Муневвер Алиева, Эльнар Гараев, Анар Гейбатов, Эльшан Рустамов, а также Илаха Гасанова, Раббиля Алекперзаде, Турал Ибрагимов, Эльсевер Рагимов, Эльчин Нуралиев, Алиулла Велиев, Ряван Самедов, Вюсал Мустафаев, Кянан Гусейнов, Мухума Сахов, Руфат Ахмедов, Фарид Гараев, Ниджат Искендеров, Нихад Аслан и Айлин Гашимли.

