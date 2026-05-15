Трамп сделал важное заявление по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов согласиться на приостановку ядерной программы Ирана на 20 лет.

Как передает Day.Az, по его словам, это время является достаточным.

"Но что касается уровня гарантий с их стороны... это должны быть настоящие 20 лет", - заявил президент.

Он также отметил, что, по словам иранской стороны, только США и Китай обладают технологиями для вывоза обогащенного урана с поврежденных ядерных объектов. По его словам, Иран не располагает необходимыми возможностями для самостоятельного выполнения этой операции.

Кроме того, Трамп сообщил, что обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос снятия санкций с китайских компаний за покупку иранской нефти. Он заявил, что примет решение по этому вопросу в ближайшие дни.

Комментируя ситуацию вокруг Ормузского пролива, Трамп отметил, что не просил китайского лидера оказать давление на Иран. "Я не прошу никаких одолжений, потому что когда просишь одолжения, нужно делать их в ответ. Нам не нужны одолжения", - подчеркнул президент США.