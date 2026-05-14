Источник: Агентство международной информации Trend

Прибытие в Баку сухогрузного судна "Gadamly", построенного на судостроительном заводе "Balkan" в туркменском городе Туркменбаши, стало очередным практическим этапом в развитии каспийской транспортной связки между Туркменистаном и Азербайджаном. Сам формат события - регулярный рейс по линии Баку-Туркменбаши с последующей эксплуатацией судна в контейнерных перевозках - указывает на более устойчивую тенденцию: постепенное наращивание транспортных связей внутри каспийского сегмента. Это также отражает более широкий процесс усиления транспортно-логистической роли Туркменистана в каспийском сегменте Среднего коридора.

Судно, рассчитанное на перевозку до 6 100 тонн грузов и до 240 контейнеров, 12 мая было принято в Бакинском международном морском торговом порту, где состоялась официальная церемония его встречи с участием представителей транспортных структур двух стран и дипломатов.

На церемонии в Баку посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов назвал первый рейс "Gadamly" показателем растущего транспортно-логистического сотрудничества между Ашхабадом и Баку. Судно будет работать на маршруте между портами Туркменбаши и Баку - одном из ключевых каспийских сегментов Транскаспийского международного транспортного маршрута (TITR), известного как Средний коридор.

В свою очередь заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ариф Агаев отметил что каждая из стран, расположенных вдоль этого коридора, должна улучшить свою инфраструктуру и подготовить ее к обработке растущего объема грузов. По его словам, текущая пропускная способность Бакинского международного морского порта составляет 150 000 TEU, однако в результате проводимых работ, включая дноуглубительные работы и закупку нового оборудования, этот объем планируется увеличить до 260 000 TEU или на более чем 70%.

Запуск "Gadamly" является элементом уже сформированной каспийской транспортной инфраструктуры. Маршрут Баку-Туркменбаши давно входит в более широкую транскаспийскую связку, где ключевую роль играют синхронизация портов, расписаний и пропускная способность. В этом контексте даже отдельное судно начинает работать как элемент системы, где критическим становится не сам факт перевозки, а ее регулярность и интеграция в устойчивый грузопоток. По словам премьер-министра Азербайджана Али Асадова, общий объем транзита по Среднему коридору в 2025 году составил около 5 млн тонн, увеличившись примерно на 11% в годовом выражении - показатель, который напрямую усиливает нагрузку на каспийское плечо маршрута.

Отдельным элементом в развитии каспийской логистической связки стала рабочая встреча представителей Азербайджана и Туркменистана, состоявшаяся 1 апреля 2026 года в Бакинском международном морском торговом порту в Аляте. В ходе переговоров стороны обсуждали практические вопросы расширения портового взаимодействия, включая увеличение пропускной способности, координацию графиков заходов судов и развитие мультимодальных перевозок между портами Баку и Туркменбаши. Отдельное внимание было уделено цифровизации портовых операций и улучшению инфраструктурной синхронизации в рамках растущего транскаспийского грузопотока, который становится более устойчивым на фоне роста перевозок по Среднему коридору.

В этом контексте появление новых грузовых судов на Каспии приобретает уже инфраструктурное значение. В последние годы развитие Среднего коридора все сильнее зависит от практических факторов - пропускной способности портов, наличия флота, контейнеризации и скорости мультимодальных перевозок между Центральной Азией, Кавказом и Европой. Именно поэтому расширение транспортных возможностей на каспийском участке маршрута становится одним из ключевых направлений региональной логистики.

Особое внимание вызывает и сам факт строительства "Gadamly" непосредственно в Туркменистане. Судно стало первым полностью построенным в стране сухогрузом и было создано на заводе "Balkan" при сотрудничестве с южнокорейской компанией Koryo Shipbuilding Industry Technology (KSIT). Во время церемонии ввода судна в эксплуатацию в Туркменбаши 8 мая Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил, что страна придает особое значение развитию международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, а также продолжает расширение собственной транспортно-логистической системы. На церемонии также присутствовал глава компании KSIT, который вручил туркменской стороне международные сертификаты качества и инженерной сертификации проекта.

Такая модель кооперации отражает более широкий подход: локализация судостроения внутри Туркменистана при сохранении технологического участия внешних партнеров. Во время церемонии ввода судна в эксплуатацию в Туркменбаши подчеркивалось, что проект стал результатом инженерного сотрудничества и подтверждением способности верфи "Balkan" работать с более сложными типами коммерческих судов.

Если рассматривать эти процессы в связке, то прибытие "Gadamly" в Баку становится частью устойчивого этапа формирования регулярной каспийской логистической системы. Азербайджан в этой конфигурации выступает как ключевой транзитный узел, где каспийский поток соединяется с железнодорожной и портовой инфраструктурой Южного Кавказа, формируя выход к Черному морю и далее в европейское направление. В последние годы это сопровождается расширением собственных мощностей азербайджанской морской инфраструктуры, включая развитие флота и портовых терминалов.

По данным ASCO, с 2013 года в эксплуатацию было введено 35 новых судов. На этом фоне развитие транспортных мощностей Азербайджана и Туркменистана фактически формирует более устойчивую и взаимосвязанную каспийскую логистическую систему.

В двустороннем взаимодействии это скорее постепенное укрепление уже существующей транспортной системы, чем отдельный проект или договоренность. И в этом смысле "Gadamly" работает как очередной элемент уже формирующейся системы регулярного каспийского сообщения, где ключевое значение имеет устойчивость логистических связей.