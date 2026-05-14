В Баку запущен сервисный автобус K1 для участников WUF13

Транспортный узел "Кёроглу" будет работать в усиленном режиме для обеспечения удобного и бесперебойного передвижения к Бакинскому Олимпийскому стадиону, который является местом проведения предстоящей 17-22 мая 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Trend, с 06:00 14 мая в связи с мероприятием WUF13 специальный сервисный автобус K1 в режиме 24/7 будет осуществлять пассажирские перевозки между транспортным узлом "Кёроглу" и Бакинским Олимпийским стадионом.

Транспортный узел "Кёроглу", считающийся ближайшим и основным к месту проведения WUF13, обеспечивает участникам удобное и интегрированное транспортное сообщение посредством Бакинского метрополитена, пригородных железнодорожных служб АЖД и городских автобусных маршрутов.

Сервисный автобус K1 отправляется с перрона 4A Центра обмена автобусного транспорта, расположенного в транспортном узле "Кёроглу".

Аккредитованные участники WUF13 смогут пользоваться специальными сервисными автобусами бесплатно. Участники, не имеющие аккредитационной карты, могут воспользоваться транспортными услугами бесплатно, предъявив письмо-подтверждение регистрации.

Специальные транспортные решения, реализуемые в рамках WUF13, позволят участникам безопасно, комфортно и оперативно добираться до места проведения мероприятия.