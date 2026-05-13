Трамп назвал США и Китай сверхдержавами

Президент США Дональд Трамп планирует обсуждать с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе начинающегося государственного визита в Пекин в первую очередь вопросы двусторонних торгово-экономических отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил он в беседе с журналистами в Белом доме перед вылетом в Китай.

"Я бы сказал, больше, нежели о чем-либо другом, мы будем говорить о торговле", - сказал Трамп.

"У нас колоссальные отношения с Китаем. Мы - две сверхдержавы. Мы являемся самыми сильными странами в мире в плане военной мощи. Китай считается вторым. Кто знает, кто знает", - заявил далее американский лидер. "У меня отличные отношения с председателем Си (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ред.). И, думаю, таковыми они и будут оставаться", - добавил Трамп.