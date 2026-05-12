Изменяются направления въезда и выезда в город Шуша

В городе Шуша изменяются направления въезда и выезда.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, уже в течение пяти дней проводятся профилактические мероприятия, водителей предупреждают о нововведениях, а также ведется разъяснительно-информационная работа.

Сообщается, что въезд в город Шуша со стороны города Ханкенди будет организован по улице Истиглал, а выезд из города - в направлении улицы 8 Ноября.

Кроме того, дорога вблизи крепостных стен, а также участок на улице Истиглал переведены на одностороннее движение.

Водители, не соблюдающие установленную схему движения, будут привлечены к административной ответственности в соответствии с законодательством за нарушение соответствующих правил.