У берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой морской беспилотник

У берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер. Об этом сообщила газета The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка был запущен "иностранным государством". Однако каким именно, он не уточнил. По факту случившегося началось расследование.

В The Guardian указали, что беспилотник мог отклониться от курса, так как его операторы потеряли управление. Сейчас катер находится на военно-морской базе, где специалисты устанавливают его серийный номер и изучают встроенный GPS-навигатор, чтобы выяснить его происхождение. Эксперты отметили, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.

По данным портала skai.gr, катер, начиненный большим количеством взрывчатки, был обнаружен в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкада в Греции.