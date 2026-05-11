Назван объем вкладов, привлеченных из Карабаха и Восточного Зангезура

На 1 апреля текущего года объем привлеченных депозитов из Карабахского экономического района составил 98,280 миллиона манатов.

Day.Az сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, этот показатель на 11,8 миллиона манатов, или 10,7% меньше по сравнению с месяцем ранее, а по сравнению с показателем на 1 апреля 2025 года - на 8,8 миллиона манатов или 8,2%.

Средняя процентная ставка по привлеченным депозитам из указанного региона за отчетный период составила 6,28%.

В то же время на 1 апреля текущего года объем привлеченных депозитов из Восточно-Зангезурского экономического района составил 928 тысяч манатов, что на 80 тысяч манатов или 7,9% меньше по сравнению с показателем месяцем ранее, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 239 тысяч манатов или 34,7% больше.

Средняя процентная ставка по привлеченным депозитам из Восточно-Зангезурского экономического района за отчетный период составила 5,41%.

Отметим, что на 1 апреля текущего года объем привлеченных депозитов по всем регионам Азербайджана составил 16,960 миллиарда манатов, что на 248,9 миллиона манатов или 1,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 1,9 миллиарда манатов или 12,5% больше.