Иранские БПЛА атаковали американское судно
Иранские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали американское судно компании Safesea Group в Персидском заливе.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Fox News.
Отмечается, что судно было без груза, оно стояло на якоре недалеко от Дохи (столица Катара). На борту находились 23 члена экипажа, пострадавших нет.
