https://news.day.az/officialchronicle/1833480.html Президент Ильхам Алиев о причинах растущего сегодня уважения к Азербайджану на международной арене Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан, в частности, рассказал о причинах, по которым Азербайджан сегодня пользуется все большим уважением на международной арене. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в связи с этим сказал: "Сегодня все налицо.
Президент Ильхам Алиев о причинах растущего сегодня уважения к Азербайджану на международной арене
Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Зангилан, в частности, рассказал о причинах, по которым Азербайджан сегодня пользуется все большим уважением на международной арене.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в связи с этим сказал: "Сегодня все налицо. Насколько высоки международные позиции, международный авторитет Азербайджана. Уважение, симпатия и доброе отношение к нам постепенно растут. И всему этому есть причина. Конечно же, это наша достойная политика, единство слова и дела и, разумеется, наша военная победа".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре