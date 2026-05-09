МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю 9 Мая

Поздравляем наш народ с 81-й годовщиной Победы над фашизмом. Азербайджанский народ проявил большой героизм во Второй мировой войне и внес важный вклад в победу над фашизмом как на фронте, так и в тылу.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в социальных сетях по случаю годовщины победы над фашизмом.
"С глубоким уважением чтим светлую память наших соотечественников, погибших в годы войны, и желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и благополучия", - отметили в МИД.
