Азербайджан и Украина подписали меморандум о внедрении системы e-Permit

Азербайджан и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках.

Как сообщает Day.Az, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в сети "X".

По его словам, в Лейпциге состоялась встреча с заместителем премьер-министра Украины, министром развития общин и территорий Алексеем Кулебой.

В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества в транспортной сфере, в том числе увеличение транзитных возможностей в международных автомобильных перевозках и внедрение цифровых решений.

"Мы подписали меморандум о взаимопонимании по внедрению системы электронных разрешений (e-Permit) в международных автомобильных перевозках. Эта инициатива позволит упростить пересечение границ, ускорить цифровизацию перевозок и создать более гибкую и эффективную операционную среду для перевозчиков", - говорится в публикации.