UFC в Баку открывает азербайджанским бойцам дорогу в мировую элиту

Проведение турниров UFC в Баку постепенно превращается для азербайджанских бойцов в реальный путь к самой престижной бойцовской организации мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня стало известно, что азербайджанский боец Фарман Гасанов подписал официальный контракт с UFC. Полусредневес подошел к этому этапу с безупречным рекордом - пять побед в пяти профессиональных боях, а также успешными выступлениями в турнирах Legacy Fighting Alliance.

Сам по себе рекорд 5-0 говорит о потенциале спортсмена, но в современных реалиях UFC путь в организацию обычно требует не только побед, но и правильного момента, узнаваемости и площадки. Именно бакинский турнир становится таким местом для представителей Азербайджана. Когда крупнейший промоушен мира приходит в страну, локальные бойцы получают шанс оказаться в поле зрения матчмейкеров, менеджеров и международной аудитории.

Это важно не только для самого Гасанова. Его контракт показывает, что UFC в Баку - это не разовое спортивное шоу, а инструмент развития ММА в стране. Турнир привозит в Азербайджан мировых звезд, привлекает внимание зарубежных СМИ и болельщиков, но одновременно создает окно возможностей для тех, кто раньше мог оставаться за пределами глобального рынка.

Похожий пример уже был в прошлом году с Тофиком Мусаевым. В апреле 2025 года азербайджанский боец официально заключил контракт с UFC, а уже 21 июня дебютировал на первом турнире организации в Баку. Первый бой против Мыктыбека Оролбая завершился поражением, но история на этом не остановилась.

В марте 2026 года Мусаев провел яркий поединок против Игнасио Бахамондеса, победил единогласным решением судей и вместе с соперником получил бонус за лучший бой вечера. UFC официально признала этот поединок Fight of the Night.

Таким образом, бакинский проект уже дает конкретный спортивный эффект. Он помогает не только продвигать Азербайджан как страну, способную принимать события мирового уровня, но и формирует для местных бойцов прямую связь с элитным промоушеном.

Это особенно важно на фоне долгосрочного соглашения, по которому UFC Fight Night планируется проводить в Баку ежегодно до 2028 года. Первый турнир в Baku Crystal Hall собрал более 14 тысяч зрителей, а следующий вечер боев пройдет 27 июня на Национальной арене гимнастики.

Для азербайджанского ММА это уже не просто вопрос престижа. Это шанс выстроить систему, в которой талантливые бойцы получают ориентир, мотивацию и видимую цель. Если раньше попадание в UFC казалось почти недосягаемым, то теперь путь стал намного реальнее: побеждать, заявлять о себе и быть готовым к моменту, когда UFC снова придет в Баку.

История Фармана Гасанова как раз об этом. Бакинский турнир не гарантирует никому место в UFC, но он создает среду, где такой шанс становится возможным.