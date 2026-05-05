Сильный взрыв на крупном заводе в Казахстане

В Усть-Каменогорске на заводе "Казцинк" прогремел взрыв, в результате которого начался пожар и обрушилась конструкция.

По последним официальным данным, в результате ЧП на предприятии погибли двое, еще 9 пострадали.

Причиной взрыва стал хлопок пылеулавливающего устройства. Пожар уже потушили.

ТОО "Казцинк" - одно из крупнейших предприятий цветной металлургии Казахстана, выполняет полный цикл работ по производству цинка, свинца, меди, золота и серебра в слитках, начиная с добычи руды до выпуска рафинированного металла. Предприятия компании находятся в Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях и области Улытау.