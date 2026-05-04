Алинджагала - это крепостной комплекс, расположенный в Джульфинском районе Нахчывана и считающийся одним из самых значимых исторических памятников Азербайджана. В письменных источниках название крепости впервые встречается в дастане "Китаби-Деде Горгуд".

эта крепость, ставшая символом отваги и патриотизма азербайджанского народа, на протяжении долгих веков использовалась как оборонительное сооружение и населенный пункт. Алинджагала запомнилась в истории еще и тем, что в течение 14 лет оказывала сопротивление атакам войск Эмира Тимура.

Алинджагала - один из исторических памятников, имеющих не только национальное, но и международное значение. В 2007 году она была включена в список памятников мирового значения, а после масштабных реставрационных и консервационных работ, проведенных в 2014-2016 годах, превратилась в музей под открытым небом и один из важнейших туристических объектов региона.

Тянущиеся вверх лестницы, а также вид, открывающийся с крепости, особенно на гору Хачадаг и долину реки Араз, производят на посетителей незабываемое впечатление. Благодаря такому замечательному географическому расположению Алинджагала называется туристами вторым "Мачу-Пикчу" в мире.

Все эти и другие факты показывают, что Алинджагала, обладая как исторической ценностью, так и туристическим потенциалом, имеет особое значение с точки зрения сохранения культурного наследия Азербайджана и популяризации в мире патриотизма и боевого духа нашего народа. Этот памятник является символом культуры, передающим будущим поколениям древнюю историю Нахчывана.