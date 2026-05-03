Более 29 тысяч учащихся и абитуриентов сдадут экзамен по азербайджанскому языку

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 3 мая проведёт экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) в рамках выпускных экзаменов для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений с обучением не на азербайджанском языке. В этот же день экзамен по азербайджанскому языку также состоится для выпускников прошлых лет, сдающих вступительные экзамены в вузы и учреждения среднего специального образования не на азербайджанском языке.

Как сообщили Day.Az в центре, в экзамене примут участие в общей сложности 29 182 человека (в Баку - 20 580, Сумгайыте - 1156, в Абшероне - 1189, Нахчыване - 76, Гяндже - 1721, Шамкире - 91, Товузе - 212, Мингячевире - 211, Евлахе - 84, Шеки - 175, Загатале - 350, Балакене - 231, Габале - 191, Гахе - 188, Барде - 235, Гёйчае - 232, Ширване - 360, Лянкяране - 362, Губе - 274, Гусаре - 597, Хачмазе - 667).

В экзамене также примут участие 55 учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушением зрения, ДЦП, нарушением слуха и др.). Для них выделены специальные аудитории, а для лиц с нарушением зрения на уровне 81-100% назначены индивидуальные наблюдатели. Также созданы условия для передвижения учащихся с ограниченной мобильностью. Кроме того, для задействованных наблюдателей проведены специальные тренинги.

Экзамен будет организован в 21 городе и районе в 129 зданиях и начнётся в 10:00. В 09:45 завершится допуск участников в экзаменационные здания, после чего опоздавшие не будут допущены. Участникам необходимо прибыть в указанное в пропуске время. Продолжительность экзамена составит 1 час 30 минут.

В текущем году максимальный балл, который могут набрать участники экзамена, составляет 100. Результат этого экзамена будет внесён в итоговый аттестат учащегося.

Для поступления в высшие и средние специальные учебные заведения абитуриенты считаются получившими "удовлетворительно", если наберут 50 и более баллов.

Выпускники прошлых лет, сдающие вступительный экзамен не на азербайджанском языке, могут набрать максимум 30 баллов. Для получения оценки "удовлетворительно" им необходимо набрать не менее 15 баллов.