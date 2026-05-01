Apple официально признала дефицит нескольких продуктов

Компания Apple предупредила о сохраняющемся дефиците компьютеров Mac mini и Mac Studio, который может продлиться еще несколько месяцев. Об этом, как пишет MacRumors, заявил генеральный директор компании Тим Кук в ходе отчетной конференции по итогам второго финансового квартала 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, спрос на устройства оказался значительно выше ожиданий, поскольку пользователи активно используют их как платформы для задач, связанных с искусственным интеллектом и агентными инструментами.

"Мы считаем, что Mac mini и Mac Studio может потребоваться несколько месяцев, чтобы достичь баланса между спросом и предложением", - отметил Кук.

В последние месяцы сроки поставок этих моделей заметно увеличились, а ожидание некоторых конфигураций растянулось на месяцы. Компания также прекратила продажи версии Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти и временно остановила прием заказов на отдельные модификации с увеличенным объемом памяти. Базовая версия Mac mini на прошлой неделе вовсе была отмечена в интернет-магазине как недоступная из-за отсутствия на складе.