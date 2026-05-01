С начала блокады США задержали 44 судна, связанных с Ираном

С начала блокады ВМС США задержали 44 торговых судна, вышедших из иранских портов или направлявшихся в Иран.

"На сегодняшний день 44 торговым судам было приказано развернуться или вернуться в порт",- говорится в сообщении.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом.

13 апреля США ввели военно-морскую блокаду иранских портов. В ответ Иран 18 апреля ввел жесткие ограничения на проход судов через Ормузский пролив.