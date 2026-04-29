Обнаружен скрытый фактор замедления развития детей по всему миру

Воздействие загрязненного воздуха во время беременности может замедлять развитие речи и двигательных навыков у детей. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона, опубликовавшие результаты работы в журнале Journal of Physiology (JP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследование охватило почти 500 детей, чьи матери во время беременности подвергались разному уровню загрязнения воздуха. Оказалось, что у детей, подвергшихся более высокому воздействию загрязняющих веществ в первом триместре, показатели речевого развития в возрасте 18 месяцев были в среднем на 5-7 пунктов ниже.

Особенно выраженный эффект наблюдался у недоношенных детей. В этой группе высокое воздействие загрязнения на протяжении всей беременности было связано с более низкими показателями моторного развития - в среднем на 11 пунктов ниже по сравнению с детьми, подвергшимися меньшему воздействию.

Ученые отмечают, что речь идет о загрязнителях, связанных прежде всего с транспортом - таких, как диоксид азота и мелкие твердые частицы. При этом уровни загрязнения в исследовании соответствовали действующим нормам, но превышали более строгие рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Авторы подчеркивают, что первые этапы развития - от зачатия до двух лет - критически важны для формирования мозга. По их мнению, даже "допустимые" уровни загрязнения воздуха могут оказывать влияние на развитие ребенка.