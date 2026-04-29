Что посеяли, то и пожнут: история отношений Азербайджана с Европарламентом

Автор: Акпер Гасанов

Разговоры о возможном полном разрыве отношений между Азербайджаном и Европейским парламентом перестали быть гипотетическими и постепенно переходят в практическую плоскость. Этот сценарий давно назревал - и важно подчеркнуть: его логика формировалась не в Баку, а в Брюсселе, где на протяжении многих лет последовательно выстраивалась линия политически мотивированного давления на Азербайджан.

Формальным поводом для очередного витка напряжения стал проект резолюции под названием "Поддержка демократической стабильности в Армении". На первый взгляд - это должен был быть документ, посвященный внутренним процессам в соседней стране. Однако внимательный анализ текста показывает, что под прикрытием "поддержки" Армении в него встроен целый ряд положений, содержащих прямые и косвенные обвинения в адрес Азербайджана. Причем эти обвинения носят не только односторонний, но и откровенно избирательный характер.

В документе прослеживается системный дисбаланс в трактовке фундаментальных принципов международного права. В частности, вопросы территориальной целостности и прав беженцев интерпретируются исключительно через призму армянской повестки. Авторы резолюции выражают обеспокоенность в связи с нарративом о Западном Азербайджане, но одновременно активно продвигают тезис о "праве армян на возвращение" в освобожденный ценой крови наших шехидов Карабах.

При этом аналогичные права сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных со своих исторических земель, фактически игнорируются. Такой подход трудно назвать иначе как политической селективностью. Более того, он подрывает саму идею универсальности прав человека, превращая ее в инструмент давления на конкретные государства - в данном случае на Азербайджан.

Отдельного внимания заслуживает использование в тексте резолюции устаревшей и политически ангажированной терминологии - в частности, понятия "Нагорный Карабах". Очевидно же, что после восстановления Азербайджаном своего суверенитета над этой территорией подобные формулировки выглядят не просто анахронизмом, а сознательной попыткой ревизии сложившихся реалий. Давно и всем нужно принять, что есть только Карабахский экономический регион Азербайджана.

Не менее показательной является и тема так называемых "армянских военнопленных". В резолюции Европарламента нагло игнорируется ключевой факт: речь идет не о военнопленных в классическом понимании, а о лицах, осужденных судом нашей страны за конкретные преступления, включая терроризм и диверсионную деятельность. Подмена понятий в данном случае служит очевидной цели - сформировать образ Азербайджана как нарушителя гуманитарного права.

Подобная практика не является новой для Европейского парламента. На протяжении многих лет в этой структуре действовала так называемая "группа дружбы" с карабахскими сепаратистами - факт, сам по себе ставящий под сомнение беспристрастность института. Более того, Европарламент неоднократно принимал резолюции, носившие откровенно антиазербайджанский характер.

Среди них можно выделить документы, в которых Азербайджан обвинялся в "агрессии", "блокаде" и "нарушениях прав человека" на временно оккупированных Арменией территориях нашей страны! Естественно, что эти резолюции штамповались без учета исторического контекста и без попытки комплексного анализа армяно-азербайджанского конфликта. Они основывались на односторонних источниках и игнорировали факты, подтвержденные международными организациями.

На этом фоне особенно контрастно выглядит тот факт, что Европейский парламент ни разу не дал принципиальной оценки действиям Армении в период почти тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий. Речь идет о 20% международно признанной территории Азербайджана, где имели место массовые нарушения прав человека, этнические чистки, уничтожение культурного наследия и инфраструктуры.

Отдельной трагической страницей остается Ходжалинский геноцид - чудовищное преступление против мирного азербайджанского преступления, коим в свое время бравировал третий президент РА Серж Саргсян. Однако ни одна резолюция Европарламента не дала этому преступлению должной оценки. Аналогичным образом игнорировались факты урбицида - целенаправленного уничтожения армянскими оккупантами азербайджанских городов и населенных пунктов.

Таким образом, речь идёт не о разовых проявлениях предвзятости, а о системной линии поведения. Именно на это неоднократно указывал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своих выступлениях он подчёркивал, что Европарламент занимает по отношению к Азербайджану более несправедливую позицию, чем даже парламент Армении, что само по себе является показательным.

В этих условиях обсуждение возможного полного разрыва отношений с Европарламентом является логичным продолжением уже существующей практики. Напомним, что контакты с этой структурой фактически были приостановлены ранее - нынешняя дискуссия касается лишь формализации сложившегося положения.

При этом важно при этом понимать: речь идет исключительно об отношениях с Европарламентом, как политическим институтом. Это не означает сворачивания или даже ослабления двусторонних связей Азербайджана с европейскими государствами. Баку последовательно развивает сотрудничество с рядом стран Европы - как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций. Энергетическое партнерство, транспортные проекты, инвестиционное взаимодействие остаются вне зоны влияния парламентских резолюций.

Более того, многие государства-члены ЕС и НАТО демонстрируют прагматичный подход к отношениям с Азербайджаном, исходя из взаимных интересов, а не политических деклараций. В этом контексте разрыв с Европарламентом не станет фактором, способным изменить стратегическую конфигурацию сотрудничества. Скорее наоборот - он может обозначить переход к более честной и прямой модели взаимодействия, в которой отсутствует элемент институционального давления и двойных стандартов.

Как видим, складывается ситуация, при которой Азербайджан оказывается перед выбором: продолжать формальное взаимодействие с институтом, демонстрирующим устойчивую предвзятость, или зафиксировать реальное положение дел и выстроить отношения с Европой на более прагматичной основе. Судя по текущей динамике, наша страна все больше склоняется ко второму варианту. И если соответствующее решение будет принято, оно станет не актом конфронтации, а логичным итогом длительного периода накопления противоречий.