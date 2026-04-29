На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Расула Рзы в Насиминском районе Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

На место происшествия незамедлительно были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, произошедшее на кухне квартиры, расположенной на пятом этаже пятиэтажного дома, удалось быстро локализовать и ликвидировать, не допустив его распространения на другие помещения.

В результате пожара в кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 50 кв. м сгорели кухонный шкаф и плита.

Пожарные у входа в подъезд обнаружили тело владелицы квартиры - Алиевой Айлы Агахасан гызы, 1939 года рождения, которое было передано по назначению.

Большая часть квартиры, а также соседние квартиры были спасены от огня.