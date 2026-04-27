В аэропорту Европы пострадали 13 человек из-за туристки

Туристка прилетела в аэропорт Европы с перцовым баллончиком и спровоцировала введение экстренных мер. Об этом стало известно Bild, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источника, 26 апреля сотрудники службы безопасности авиагавани Кельн/Бонн, Германия, проверяли 30-летнюю путешественницу из Испании. Они обнаружили, что к связке ее ключей была прикреплена ампула со слезоточивым спреем, которая сработала во время осмотра.

В итоге пострадали 13 работников авиагавани, двоих человек госпитализировали. Пассажиры избежали вреда. Уточняется, что зону проверки оцепили и проветривали в течение получаса. Инцидент не повлиял на работу авиалиний. "В отношении женщины будет составлен протокол за нарушение закона о ношении оружия", - отметил представитель Федеральной полиции.