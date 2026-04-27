Сенатор Шумер, факты

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Лидер демократического большинства в сенате США, сенатор Чак Шумер вновь взял в руки перо, чтобы в очередной раз поучить мир, как жить. Мишенью он выбрал Азербайджан, который сделал именно то, что ему позволяло международное право: вернул собственные земли.

Позвольте, сенатор, напомнить вам несколько вещей, которые, судя по всему, выпали из вашего поля зрения.

Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции - 822, 853, 874 и 884 - еще в 1993 году. Все они недвусмысленно требовали немедленного вывода оккупационных сил с территорий Азербайджана. В 2008 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 62/243, вновь подтвердив суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в его международно признанных границах и потребовав вывода всех армянских сил с оккупированных азербайджанских территорий.

Тридцать лет. Три десятилетия Азербайджан искал дипломатического решения через Минскую группу ОБСЕ, сопредседателями которой являлись, к слову, именно США, Россия и Франция. Тридцать лет переговоров, соглашений о прекращении огня, которые нарушались, и резолюций ООН, которые игнорировались. Что еще должна была сделать страна, более миллиона граждан которой были вынуждены покинуть собственные дома и стать беженцами на собственной же земле?

Называть действия Азербайджана "агрессией" значит переворачивать реальность с ног на голову. Агрессия - это оккупация чужих территорий вопреки четырем резолюциям Совета Безопасности ООН. Агрессия - это 30 лет удержания азербайджанских земель силой. Азербайджан же, восстановив контроль над своими конституционными территориями, действовал в полном соответствии с нормами международного права, которые вы, сенатор, так любите поминать в других контекстах.

Азербайджан предложил армянскому населению Карабаха полную реинтеграцию с гарантией прав, безопасности и сохранения культурной идентичности. Это задокументированная позиция Баку. Армяне предпочли уйти - и это их право. Но приписывать Азербайджану насильственное выселение целого народа при наличии официальных предложений о реинтеграции - это либо незнание фактов, либо намеренная ложь в угоду спонсорам.

Вы упоминаете "армянских военнопленных". Однако все военнопленные, захваченные в ходе боевых действий 2020 года, были возвращены армянской стороне. Лица, находящиеся под стражей сегодня, - это руководители незаконного сепаратистского режима и те, кто был задержан уже после завершения боевых действий на территории суверенного Азербайджана. Они обвиняются в конкретных уголовных преступлениях по азербайджанскому законодательству - в терроризме, сепаратизме, организации вооруженных формирований. Называть их "военнопленными" - значит игнорировать элементарные правовые различия и выгораживать тех, кто, в том числе организовывал ракетные удары по мирным кварталам Гянджи.

Сенатор Шумер, вы представляете штат Нью-Йорк и имеете право отстаивать интересы любой общины своих избирателей. Это ваша работа. Но выступать с односторонними политическими заявлениями, игнорируя решения тех же международных институтов, на которые вы обычно ссылаетесь, - это демагогия.

Здесь возникает неудобный, но очевидный вопрос. Армянский национальный комитет Америки (АНКА) годами работает с конгрессменами, финансирует кампании и влияет на их позиции. Чак Шумер - один из тех, кто получает эту поддержку и одновременно последовательно атакует Азербайджан. Совпадение? Сомнительно. Когда политик раз за разом игнорирует резолюции ООН и факты, повторяя тезисы одной стороны, это уже не принципиальность - это заказ спонсоров.

А Азербайджан не нуждается в оправданиях. История уже вынесла свой вердикт. Земли возвращены. А американские политики должны, наконец, научиться отличать международное право от инструкций своих лоббистов. Пока этого не произошло - их заявления не стоят бумаги, на которой напечатаны.