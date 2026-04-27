В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о книге Маргариты Симоньян.

Роман "В начале было Слово - в конце будет Цифра" главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян словно рояль из кустов влетел в лонг-лист "Большой книги" уже после его объявления.

Обычно лонг-листы формируются экспертами в ходе долгих дискуссий. Но здесь мы видим принципиально новый жанр - штурмовая проза.

Зачем ждать очереди, когда можно десантироваться прямо в список? Это придаёт премии необходимый драйв: литература - это не скучное чтение в кресле, это спецоперация, где "Цифра" побеждает здравый смысл ещё до начала титров.

В общем, можно поздравить "Большую книгу" с окончательной потерей... нет, не репутации, а всего лишь предсказуемости. Ведь в современной литературе главное - не как ты пишешь, а как эффектно ты появляешься в списке, когда двери уже закрыты.