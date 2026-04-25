В Азербайджане ожидаются интенсивные дожди

В основном в горных и предгорных районах Азербайджана с дневных часов 27 апреля до дневных часов 28 апреля ожидается периодическая дождливая погода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, местами осадки могут носить кратковременный, но интенсивный характер. Также прогнозируются грозы и выпадение града, а в высокогорных районах - снег.

Из-за осадков ожидается повышение уровня воды в реках, а на отдельных реках Большого и Малого Кавказа не исключены кратковременные селевые потоки.

