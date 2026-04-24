Стали известны все выходные дни в мае

В мое из-за весенних каникул и следующих друг за другом праздников ожидаются изменения в рабочем графике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Demokrat.az, для подготовительных групп и начальных классов общеобразовательных учреждений каникулы, вместо 1-5 мая, перенесены на период с 18 по 22 мая.

Для работающих по пятидневной рабочей неделе выходными станут субботы и воскресенья - 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30 и 31 мая. Поскольку День Победы над фашизмом - 9 мая - приходится на субботу, в соответствии с законодательством нерабочим днем также будет понедельник, 11 мая.

В конце месяца граждан ожидают более продолжительные выходные. 27 мая будет отмечаться первый день праздника Гурбан.

Поскольку 28 мая одновременно приходится на День независимости Азербайджана и второй день праздника Гурбан, произведен перенос рабочих дней. В результате 29 мая также включено в календарь как выходной день.

Таким образом, в последнюю неделю мая ожидается несколько выходных дней подряд.