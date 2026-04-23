Сколько электромобилей импортировал Азербайджан с начала года?

В январе-марте этого года в Азербайджан из-за рубежа было ввезено 299 транспортных средств, приводимых в движение исключительно электрическим двигателем.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, стоимость импорта данного количества электромобилей составила 7,898 миллиона долларов США.

Этот показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в количественном выражении на 129 единиц, или на 43,1%.

В целом, в январе-марте текущего года в Азербайджан было импортировано 15 351 единица автомобилей стоимостью 339,6 миллиона долларов США.

Импорт автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился в количественном выражении на 7 585 единиц, или в 1,5 раза, а в стоимостном выражении - на 60,6 миллиона долларов США, или на 15,1%.

За отчетный период в страну было импортировано 280 единиц механических транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 человек и более (включая водителя), стоимостью 50,972 миллиона долларов США, а также 13 359 единиц легковых автомобилей и других механических транспортных средств, предназначенных в основном для перевозки людей, стоимостью 251,916 миллиона долларов США.