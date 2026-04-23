Белый лебедь, черная тайна - между светом и тьмой в Баку

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил яркое сценическое событие - показ легендарного балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, одного из самых известных произведений мировой хореографии, передает Day.Az.

В этот вечер сцена Дворца Гейдара Алиева погрузилась в мир классического балета, где музыка, пластика и драматургия сливаются в единое художественное пространство. Спектакль, состоящий из трех актов и четырех картин, развернул перед зрителем трагическую историю любви, борьбы добра и зла, иллюзии и реальности.

В центре сюжета принц Зигфрид, который на берегу таинственного озера встречает Одетту - девушку, заколдованную злым колдуном Ротбартом и обречённую жить в образе лебедя. Только искренняя любовь способна разрушить чары. Однако коварство и обман в лице Одиллии - двойника Одетты - приводят героя к роковой ошибке. Финал истории, наполненный драматизмом и поэтической символикой, оставляет зрителя наедине с вечными вопросами верности, выбора и жертвы.

Партию принца Зигфрида блестяще исполнил премьер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Артем Пугачев, продемонстрировав высокую технику и выразительность. В образах Одетты и Одиллии выступила лауреат международных конкурсов Аян Эйвазова, сумевшая тонко передать контраст между лирической нежностью и холодной коварностью своих героинь.

Образ Ротбарта воплотил Александр Сулдин, добавив постановке драматической напряженности, а партию шута исполнил Мир Айдын Абдуллаев, оживив сценическое действие легкостью и артистизмом. Украшением спектакля стали ансамблевые сцены: изящное па-де-труа в исполнении Наргиз Абдуллаевой, Лианы Бернадиной и Тимура Одушева. Партию маленьких лебедей исполнили Динара Мамедова, Наргиз Абдуллаева, Сабина Гаджидадаш и Лейла Нариманидзе. Образы больших лебедей воплотили заслуженная артистка Эльмира Сулейманова, Лиана Прага и Сабина Мамедова. Партию властной принцессы исполнила Лариса Семёнова, а роль наставника - Игорь Кузнецов.

Дирижером спектакля выступил заслуженный артист Эйюб Гулиев, чутко передавший всю эмоциональную палитру партитуры Чайковского. Хореографическая основа спектакля опирается на классическое наследие Мариуса Петипа и Льва Иванова, в редакции Александроа Горского и выдающейся азербайджанской балерины, народной артистки СССР Гамар Алмасзаде. Визуальное оформление спектакля, созданное заслуженным художником Энвером Алмасзаде, подчеркнуло сказочную атмосферу постановки. Балетмейстерами-репетиторами выступили народные артисты Медина Алиева и Гюлагаси Мирзоев, а также заслуженный артист Юрий Лобачев. Концертмейстер - Зулейха Усубова.

"Лебединое озеро" - история, которая не теряет своей силы и продолжает волновать зрителя, напоминая о том, что настоящие чувства всегда проходят испытание.

