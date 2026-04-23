В Дубае анонсировали строительство «золотой линии» метро
Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил в соцсети Х о проекте строительства "золотой линии" метро, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Путь протянется на 42 километра, достигнет глубины до 40 метров под землей и пройдет через стратегические районы эмирата. Стоимость работ оценивают в $9,25 млрд.
"Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 миллиона жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости", - написал шейх.
Линия увеличит протяженность сети метро Дубая на 25%. Работы планируют завершить к 9 сентября 2032 года.
