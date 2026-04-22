Машина упала в Обводный канал в Санкт-Петербурге

Момент падения автомобиля в Обводный канал в Санкт-Петербурге (РФ) попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, 51-летний водитель "Ситроена" потерял управление, сбил пешехода, снес ограждение на набережной, после чего машина упала в воду. Как пояснил сам автомобилист, он потерял сознание за рулем.

Водителю удалось самостоятельно выбраться из автомобиля, открыв пассажирскую дверь. Его доставили в больницу с признаками переохлаждения и ссадинами.

49-летний пешеход также был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Полиция проводит проверку по факту происшествия.