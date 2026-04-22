Физики предложили новое объяснение рождения Вселенной

Ученые Университета Ватерлоо предложили новую модель, объясняющую, как возникла Вселенная. Согласно работе, быстрое расширение в первые мгновения после Большой взрыв могло возникнуть естественным образом из теории квантовой гравитации. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование возглавил доктор Ниайеш Афшорди - профессор физики и астрономии Университета Ватерлоо. Его команда попыталась объединить гравитацию и квантовую физику - два фундаментальных описания мира, которые плохо согласуются друг с другом в экстремальных условиях ранней Вселенной.

В классической модели используется общая теория относительности, однако она перестает работать при сверхвысоких энергиях. Чтобы обойти это ограничение, ученые применили подход под названием "квадратичная квантовая гравитация" - математически устойчивую теорию, пригодную для описания таких условий.

Главное отличие новой модели - отсутствие дополнительных допущений. В стандартных теориях ранней Вселенной вводятся специальные механизмы, чтобы объяснить инфляцию - резкое расширение пространства. Здесь же этот процесс возникает сам по себе.

"Мы показали, что взрывное расширение Вселенной может напрямую следовать из более глубокой теории гравитации", - объяснил профессор физики и астрономии Университета Ватерлоо Ниайеш Афшорди.

Кроме того, модель делает проверяемые предсказания. В частности, она предполагает существование минимального уровня первичных гравитационных волн - слабых колебаний пространства-времени, возникших сразу после Большого взрыва. Их в будущем могут обнаружить современные детекторы.

"Даже несмотря на то, что модель описывает экстремальные энергии, она приводит к предсказаниям, которые можно проверить экспериментально", - отметил Афшорди.

В дальнейшем авторы планируют уточнить прогнозы модели и проверить, как она связана с физикой элементарных частиц и другими нерешенными вопросами о ранней Вселенной.