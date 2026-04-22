Hyundai Motor получил гигантский штраф за махинации с классификацией запчастей. Как сообщает ITHome, компания 21 апреля 2026 года получила предписание от офиса второго таможенного комиссара индийского порта Ченнаи, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Индийские власти обвинили Hyundai в умышленной махинации с классификацией импортируемых автомобильных очистителей воздуха (воздушных фильтров). По данным следствия, компания намеренно занижала пошлину, оформляя их по льготной ставке 7,5%, в то время как реальная ставка должна быть выше. В результате этих махинаций бюджет Индии недополучил значительные суммы.

Согласно решению суда, Hyundai India обязана заплатить почти 73 млн рупий в качестве неуплаченной пошлины, а также аналогичную сумму штрафа.

Кроме того, компании придется внести "выкуп" (дополнительную компенсацию) в размере 74,7 млн рупий. С учетом процентов, точная сумма которых пока не определена, общий размер финансовых санкций превышает 220 млн рупий.

В Hyundai India заявили, что изучают предписание и рассматривают возможность подачи апелляции, однако подчеркнули, что данное решение не повлияет на финансовую и операционную деятельность компании.