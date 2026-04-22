В Баку частично ограничат движение на этих улицах

Сегодня ночью на ряде дорог города Баку движение транспортных средств будет частично ограничено.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Отмечается, что с учетом текущего состояния дорожного покрытия ремонтные работы будут проведены по следующим адресам:

- проспект Наримана Нариманова (от участка для разворота, расположенного на улице Абдуллы Шаига, до улицы Гурбана Халилова);

- улица Тебриз (на участке между улицами К. Рагимова и Гасаноглу - в направлении станции метро "Нариманов").

В связи с проведением указанных работ с 23:00 22 апреля до 17:00 23 апреля движение транспортных средств на данных участках будет частично ограничено.

"Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения", - говорится в сообщении.