В Баку на рынках подешевели продукты

На столичном рынке "8-й километр" замечено снижение цен на сезонные овощи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, килограмм фасоли продается за 8 манатов, баклажаны - от 1 до 2,50 маната, молодой картофель - 1,50-1,80 маната, клубника - от 3 манатов.

По словам продавцов, по сравнению с ситуацией двухнедельной давности цены снизились. При этом на фрукты существенных изменений цен не зафиксировано. Продавцы отмечают, что подорожание наблюдается лишь на импортируемые из Ирана фрукты. Так, киви стоит 4-5 манатов за килограмм, апельсины - 3-4 маната.

Стоимость одного деревенского яйца составляет 25 гяпиков, помидоры продаются по 3 маната, огурцы - в диапазоне 1,50-2,50 маната. Капуста стоит около 1,50 маната, свежие виноградные листья - 4 маната, сладкий перец - от 3 манатов.

По словам продавцов, по сравнению с предыдущими месяцами цены постепенно снижаются, и в ближайшие дни ожидается дальнейшее удешевление ряда продуктов.

Подробнее в сюжете: