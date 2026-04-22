В этом году при поступлении в высшие учебные заведения ожидается снижение проходных баллов.

Как сообщает Day.Az, об этом в комментарии Bizim.Media заявил эксперт в сфере образования Рамин Нуралиев.

Говоря о недавно опубликованных результатах выпускного экзамена за 11-й класс по I зоне, эксперт подтвердил, что экзамен был сложным:

"В результатах наблюдается серьезное снижение по сравнению с прошлым годом. Так, в 2025 году по I зоне выпускного экзамена максимальный балл набрали 23 человека, в этом году - всего 2. При сравнении разница очевидна. Это показывает, что в этом году выпускной экзамен был сложнее, чем в прошлом. На экзамене 15 марта максимум 300 баллов могут набрать 2-3 человека. В общей сложности это составит около 5 человек, тогда как в прошлом году максимальный балл набрали 45 человек".

Как это повлияет на проходные баллы?

"Даже если профильный (блочный) экзамен будет таким же, как в прошлом году, сложность выпускного экзамена приведет к снижению баллов. Проходные баллы могут снизиться на 30-50 баллов. Результаты выпускного экзамена повлияют и на поступление в колледжи, и на V группу - баллы снизятся", - отметил Рамин Нуралиев.

Отметим, что среди участников выпускного экзамена по полному (11-летнему) среднему образованию, проведенного 9 марта, максимальный результат - 300 баллов - показали два человека: выпускник средней школы №1 поселка Джейранбатан Абшеронского района Гасанли Айдын Чингиз оглу и выпускник средней школы №289 города Баку ("лицей "Занги"") Гурбанов Мухаммедали Ахмед оглу.